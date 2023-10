SERIE B. Evangelisti si prende il derby, la Sba stende Siena

Serviva una prestazione sopra le righe alla Scuola Basket Arezzo per battere la Stosa Virtus Siena e questa è puntualmente arrivata. Contro una delle squadre più attrezzate per la vittoria del campionato la Amen Bc Servizi si è regalata il primo successo interno con il punteggio di 70-63 di fronte a un pubblico in visibilio. Gli amaranto hanno imposto la propria legge fin dalle prime battute di gioco, limitando gli ospiti ad appena otto punti nel primo quarto contro i quindici realizzati. Grazie a quell’intensità difensiva che era mancata nelle ultime uscite la Sba riesce a gestire il tentativo di rimonta dei senesi nel secondo quarto, che si chiude sul 35-29 in favore degli aretini. Coach Evangelisti aveva preparato benissimo la gara, dando ampio minutaggio a giocatori di peso come Pelucchini e Giommetti per limitare la fisicità di Diminic e Lombardo e inserendo costantemente nelle rotazioni il giovane play Terrosi che ha ricambiato la fiducia con canestri importanti e un’ammirabile abnegazione nel difendere sul talentuoso play avversario Laffitte. Tra la fine del terzo quarto e l’inizio dell’ultimo il quintetto di casa tenta la fuga raggiungendo il massimo vantaggio di 65-48. Non è finita, però, perché gli amaranto accusano un po’ di stanchezza e Siena non si arrende. Gli ospiti mettono quindici punti di fila e si rifanno sotto (65-63 a 44 secondi dal termine) prima che una tripla pesantissima di Daniele Rossi e una palla rubata di Semprini fissi il punteggio sul 70-63 definitivo.