Serie B femminile. L’Rlc Sistemi crolla contro il Baloncesto

Brutto scivolone per la Rlc Sistemi Prato in serie B femminile. Le pratesi cedono dopo un supplementare sul campo della Baloncesto Firenze, venendo superate per 72-69 e rimanendo a quota 14 punti a metà della classifica del girone unico. L’approccio era stato ottimo, con le laniere che nel primo quarto hanno imposto il loro gioco e sono volate a +13 alla prima sirena (9-22). Nel secondo quarto Donadio ha suonato la carica per Baloncesto, che eè entrato in fiducia e ha ribaltato la partita con una serie di conclusioni dalla media, chiudendo all’intervallo con 3 lunghezze di vantaggio (34-31). Al rientro in campo dopo la sosta lunga negli spogliatoi il match resta sul filo dell’equilibrio, fino a che le pratesi non riescono a piazzare un piccolo break di 5 punti a 20" dal termine. Da qui in avanti, però, c’è Solo Baloncesto in campo e si va ai supplementari. Nell’extra-time l’inerzia della gara continua a pendere dalla parte delle fiorentine, che portano a casa meritatamente la vittoria pur dovendo sudare nel finale. Ecco il tabellino Rlc Sistemi: Sautariello 20, Agostini, Mandroni 15, Pagliai, Billi 3, Trucioni 20, Ponzecchi 6, Garatti 1, Popolo 4, Franchini. All. Pilli.

L.M.