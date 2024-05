Serie B. Finale tra Grosseto e Olimpic per conquistare la A Bronze

E’ tutto pronto per il derby maremmano di pallamano che vale la promozione in A Bronze. La Solari Grosseto Handball sfida l’Olimpic Massa Marittima nella finale delle final four di serie B. Stasera alle 21 in via Lago di Varano a Grosseto le due formazioni si giocano il salto di categoria. Dopo una stagione entusiasmante, piena di successi e il conseguente accesso alle finali, da capolista, il Grosseto si gioca ora l’intera posta in una partita secca, la finale del campionato, contro un avversario di tutto rilievo, l’Olimpic Massa Marittima, che, a onor di cronaca, sebbene sulla carta sfavorita, arriva in finale dopo una roboante semifinale nella quale è uscita meritatamente vittoriosa sul più accreditato e attrezzato Mugello Handball. Sarà l’evento di una stagione che miglior conclusione non poteva avere con il super derby maremmano in finale. L’auspicio è che la città di Grosseto si mobiliti per andare ad assistere al match e a incitare la propria squadra, che ha ora l’occasione di ambire a ben altri e alti palcoscenici sportivi i quali, in proiezione futura, darebbero sempre più lustro al capoluogo maremmano contribuendo altresì ad accrescerne il prestigio a livello nazionale.