Serie B. Il Cp Grosseto batte il Prato in Coppa Italia

Il Circolo Pattinatori Tosco Service archivia la Coppa Italia di serie B con una bella vittoria, la seconda del girone eliminatorio, a spese dello Startit Prato. I ragazzi di Fabio Bellan hanno disputato un incontro gagliardo, chiudendo il discorso nella prima frazione, andando al riposo sul 4-0, grazie alla doppietta iniziale di Gabbani e alle segnature di Giusti e Perfetti. I lanieri, tenuti a debita distanza dalla difesa grossetana e dalle parate di Gabriele Irace, impiegato per tutti i 50 minuti dal tecnico del Cp, sono riusciti a segnare il primo gol solo sul 5-0 e il secondo a sei secondi dalla conclusione. Nel mezzo solo buoni scambi per il Circolo Pattinatori, che ha fatto di tutto per prepararsi all’Opening Day del 7 gennaio prossimo. Bellan ha dato spazio a tutta la panchina. Blue Factor Castiglione, 12 punti con vittorie, qualificata alla seconda fase.