Serie b. Italgronda battuta. E’ addio alla coppa Italgronda Futsal Prato eliminated from the Serie B Italian Cup after a 5-7 home defeat against Mattagnanese. Timec remains top of Serie C2 with an 8-0 win over La Querce. No Sense triumphs 11-5 over Atletico 2001. San Giusto suffers a 2-3 loss to Centro Storico Lebowski.