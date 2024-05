Serie B. Italgronda, la promozione sfuma

Il sogno di promozione dell’Italgronda Futsal Prato si interrompe in semifinale. Non basta infatti alla squadra allenata da Massimo Zudetich il 2-1 conquistato nella partita d’andata. Nel match di ritorno giocato in Umbria, il Grifoni Spello ribalta la situazione e con un 4-2 si qualifica per la finale dei playoff di serie B che sarà disputata domenica a Faenza. I pratesi in gara-2 hanno subìto la partenza a razzo dei padroni di casa, che dopo soli 6’ di gioco, grazie a una doppietta di Alunni Santoni, avevano già ribaltato la situazione. Nella ripresa il Grifoni sale sul 3-0, poi El Gallaf accorcia ma poco dopo arriva il 4-1 che in pratica chiude il match. La rete di Votano nel finale e l’impiego del portiere di movimento non servono a nulla. La stagione di D’Amico e compagni si chiude così con l’amaro in bocca. Questa la formazione impiegata da Zudetich nell’ultima partita del 2023/24: Laino, D’Amico, Di Maso, Montorzi, Balestri, El Gallaf, Votano, Pacini, Truschi, De Stefano, Di Maria, De Luca.

M.M.