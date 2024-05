Serie B. Kabel chiude in bellezza. Il Foligno va al tappeto

La Kabel chiude alla grande. Ultima gara davanti al proprio pubblico per la squadra di Novelli che saluta il campionato di serie B nazionale con una vittoria netta contro Foligno per 3-1. Un successo niente affatto scontato visto che la Kabel era già retrocessa e gli umbri invece ancora in corsa per mantenere la categoria. In campo si è però vista una squadra serena e vogliosa di ben figurare, Prato, ed una invece nervosa e quasi bloccata dalla tensione, l’Italchimici. Gli ospiti reggono solo nel terzo set, vinto 20-25, al cospetto di una Kabel quasi sempre in controllo dei parziali. Nota di merito finale per il pubblico pratese che anche in quest’occasione ha salutato la squadra con una festa degna di una promozione, mentre in realtà si è appena chiuso il sogno nazionale per la truppa di coach Novelli, per tornare in serie C regionale.

Ecco le formazioni: Kabel volley Prato: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Tempestini, Villani, Pontillo, Maranghi, Civinini J., Civinini M., Bandinelli, Sottani, Noferi. All. Novelli.

Italchimici Foligno: Beddini, Basco, Scialò, Merli, Morosi, Buttarini, Dipasquale, Schippa, Carbone, Vanini, Guerrini, Faba, Maracchia, Restani. All. Provvedi.