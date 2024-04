Serie B. La Kabel crede nella salvezza: "Proviamo a vincerle tutte»

Dopo la vittoria nel derby contro Sesto Fiorentino, la Kabel vuole continuare ad alimentare le proprie speranze di salvezza. E dopo la sosta pasquale adesso lancia l’assalto alla permanenza in serie B maschile nazionale. "La classifica è ancora molto allungata e le distanze rimangono importanti – dice coach Mirko Novelli –. Noi proviamo a vincerle tutte e con Sesto abbiamo ottenuto una vittoria importante. Da qui alla fine dobbiamo fare sempre bene in linea con quanto stiamo facendo in allenamento".

Il calendario sembra poter dare una mano ai lanieri. "Alcune delle squadre che affronteremo da qui in avanti hanno motivazioni per non arrivare alle sfide contro di noi con il coltello tra i denti, come magari hanno fatto nelle gare d’andata – aggiunge Novelli –. Noi dovremo essere bravi a cercare di mettere quel qualcosa in più per strappare punti".