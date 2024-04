Buona la prima per l’Italgronda Futsal Prato che ha debuttato nei playoff promozione del campionato di serie B maschile con un successo esterno. La squadra allenata da Massimo Zudetich è andata infatti a vincere sul campo della Real Casalgrandese per 4-2, mettendo una seria ipoteca sul passaggio al turno successivo che sarà sancito però solo dopo la disputa del match di ritorno in programma sabato al Pala Keynes. L’Italgronda Futsal Prato si è imposta grazie alle doppiette di El Gallaf e di Di Maso, gol ai quali i padroni di casa emiliani hanno risposto solo con Checa e Andrees. Questa la formazione schierata dai pratesi: Laino, D’Amico, Di Maso, Patetta, Montorzi, Balestri, El Gallaf, Votano, Pacini, Truschi, De Stefano, Di Maria. Nell’altro playoff che qualificherà al secondo turno l’avversaria della vincente dello scontro fra Italgronda Futsal Prato e Real Casalgrandese, la Mattagnanese ha battuto il Boca Livorno per 3-1. M.M.