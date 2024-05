Serie B nazionale femminile. All’Ariete il big match contro il Canniccia

L’Ariete fa suo il big match di serie B2 nazionale femminile. Una gara avvincente, un vero e proprio anticipo di playoff promozione, vinto per 3-1 al palazzetto dello sport di San Paolo dalla Pallavolo Prato al cospetto del Volley Canniccia. Entrambe le formazioni erano già certe del pass per gli spareggi promozione, ma entrambe tenevano molto a chiudere la regular season con una vittoria. Alla fine l’ha spuntata l’Ariete, brava a soffrire nel primo set, ma poi anche a cambiare passo in quelli successivi. Il Pvp scende in campo con Mennini e Fanelli in diagonale, Cecchi e Piccini al centro, Nesi e Saletti in attacco e Conticini libero. Torna a disposizione, e va in panchina, Bertelli, fuori da inizio stagione per un brutto infortunio. Il primo set vede le ospiti subito scappare e conquistare la frazione 17-25. Prato però non vuole mollare e al ritorno in campo riequilibra i conti, superando le rivali 25-23 proprio sul rush finale. Nel terzo set ancora Pvp in controllo della frazione e chiusura per 25-21. Qui il Canniccia cerca di cambiare registro e allungare la contesta al tie break. Prato però, sospinta dal pubblico amico, tiene bene il campo, e alla fine chiude frazione e match per 25-23. La formazione: Bertelli, Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Stiaffini, Cecchi, Conticini. All. Nuti.