Serie B nazionale maschile. La Kabel chiude con una sconfitta

La Kabel chiude con una sconfitta. L’ultima di campionato di serie B nazionale maschile, ormai ininfluente per entrambe le squadre in campo, ha visto Prato cedere al quinto contro i Lupi di Santa Croce (3-2). Gara combattuta e a tratti divertente in cui la squadra pratese può mordersi le mani per non avere chiuso i conti sull’1-3 visto che nel quarto set la Kabel ha perso con un incredibile parziale finale di 9-2 per i Lupi dopo essere stata avanti sul 16-21. Con questo punto Prato chiude a quota 30. Un bottino che in altri gironi è equivalso ad una salvezza tranquilla ma che nel girone F, quello del Prato, equivale alla retrocessione. Per i ragazzi di coach Novelli resta l’amaro in bocca per non essere riusciti fin da subito a calarsi nel torneo, inanellando alcuni passi falsi che alla fine sono costati cari in termini di permanenza in categoria.

Ecco i tabellini. Lupi Santa Croce: Brucini, Gabbriellini, Russo, Angioli, Petratti, Gatto, Giannini, Gallina, Moretti, Montini, Garibaldi, Baldini, Camarri, Matteini. All. Pagliai. Kabel Volley Prato: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Tempestini, Villani, Pontillo, Maranghi, Civinini J., Civinini M., Bandinelli, Sottani, Noferi. All. Novelli.