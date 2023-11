SERIE B. Non basta Zocca: l’Amen cade ancora

Momento difficile in casa Amen Bc Servizi. Al PalaEstra contro Lucca arriva la terza sconfitta consecutiva nel campionato di serie B interregionale al termine di una sfida che ha più volte cambiato padrone ma che gli ospiti hanno saputo indirizzare dalla propria parte nei possessi decisivi dell’ultimo quarto. L’avvio è tremendo per la squadra di Evangelisti, che subisce un immediato 0-11. La Sba però reagisce e già a fine quarto è in vantaggio. Nel secondo gli amaranto continuano a imprimere un bel ritmo e all’intervallo lungo sono avanti di dieci punti, che diventano 14 (massimo vantaggio) in avvio di ripresa. Poi, si spegne la luce: Lucca ricuce il divario grazie a Trentin e Lippi (22 e 13 punti alla fine) fino al -4 dell’ultimo riposo. In avvio di ultimo quarto la sfida si gioca punto su punto: Lucca compie il sorpasso decisivo con due triple mortifere prima di un canestro di Trentin e del tiro libero del definitivo 68-73.

Luca Amorosi