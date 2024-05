Serie B: oggi sarà nella tana del Grifoni Spello. Italgronda, vietato fallire. C’è il pass per le Finals in palio

Con due risultati su tre a disposizione, l’Italgronda Futsal Prato si gioca oggi l’ingresso alle Finals promozione del campionato di serie B. Lo dovrà fare però lontano dalle mura amiche, disputando questa partita decisiva, ritorno delle semifinali, sul campo del Grifoni Spello. Il match sarà infatti giocato al palazzetto dello sport della cittadina umbra con inizio alle ore 16. Si parte, come dicevamo, con la squadra allenata da Massimo Zudetich reduce dal successo ottenuto all’andata, un 2-1 (con doppietta di Votano) che è sicuramente un buon punto di avvio ma che rappresenta un vantaggio un po’ risicato che dovrà dunque essere difeso con una prova tutta carattere e determinazione. Per accedere all’atto conclusivo che vale la promozione in serie A2, in programma il 2 giugno a Faenza, l’Italgronda Futsal Prato può anche accontentarsi di un pareggio. L’avversario, che si è classificato al secondo posto come i pratesi al termine della regular season, non è dei più facili. Questi sono stati i risultati delle altre partite d’andata delle semifinali: Cardano 91-Futsal Giorgione 2-1, Cures-Sulmona 2-6, Castellana-Soverato 6-6. Anche per questi confronti, oggi si giocherà la gara di ritorno a campi invertiti. La vincente del match fra Cardano 91 e Futsal Giorgione sarà quella che a Faenza il 2 giugno alle ore 18 sfiderà nella finale promozione la squadra che avrà la meglio fra Italgronda e Grifoni Spello.

Massimiliano Martini