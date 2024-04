Serie B2. Ariete allo sprint promozione. La sfida con Perugia "pesa»

Archiviata la pausa pasquale l’Ariete è pronta per lo sprint promozione nel campionato nazionale femminile di serie B2. La Pallavolo Prato è arrivata all’ultimo stop prima del rush conclusivo della regular season in seconda piazza, a una sola lunghezza di ritardo dalla capolista Volley Canniccia. Le lucchesi oltre al punto di vantaggio hanno anche un migliore quoziente set, ma l’Ariete ha dato dimostrazione di poter portare a casa la rimonta. Sarà però imprescindibile continuare col ruolino di marcia perfetto delle ultime giornate, a cominciare da sabato quando al palazzetto di San Paolo arriverà il Samer Marsciano Perugia. Il Pvp scenderà in campo mezz’ora prima rispetto al Volley Canniccia che alle 18 ospita in casa lo Ius Pallavolo Arezzo. Potenzialmente quindi in caso di successo veloce contro Perugia, la Pallavolo Prato potrà mettere pressione alla capolista che tra l’altro affronta la terza forza del girone G. Insomma, l’Ariete è attesa da un weekend che potrà dire molto del prossimo futuro delle laniere.