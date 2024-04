Serie B2. Ariete per la tranquillità. Servono solo i tre punti

Trasferta di fondamentale importanza per l’Ariete in serie B2 che, archiviata la faticosa ma importantissima vittoria su Marsciano che le ha consentito di allungare su Arezzo, affronta oggi alle 21 la Trestina. Le ragazze di Città di Castello (si gioca al palazzetto dello sport di Trestina, arbitri Valenti e Petterini) sono reduci da una sconfitta contro Reggio Emilia e quindi saranno affamate di punti salvezza. I ventisei punti che detengono attualmente in classifica non le mettono infatti al riparo dalla zona retrocessione. Avversaria scomoda, quindi, ma anche alla portata delle qualità della squadra di Nuti che, all’andata aveva vinto 3-1 ma in una gara tirata e combattutissima. Buone le qualità offensive di Malesardi ed Esposito ma Prato deve soprattutto pensare a giocare il suo volley e a portare a casa tre punti fondamentali per proseguire la corsa playoff. L’Ariete è attualmente seconda ad un punto dalla capolista Canniccia e con cinque punti di vantaggio su Arezzo. Come detto, servono i tre punti per ridurre ulteriormente le speranze di recupero delle avversarie. La rosa del Pvp: Fanelli, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Cecchi, Conticini, Ricci. All. Nuti. In serie C maschile impegno esterno per il Vintage Volley di Andrea Francesconi che affronta stasera alle 21, palazzetto dello sport di via Oliveti (arbitri Pagliaro e Sabatini) la Pallavolo Massa Carrara. Ultima di campionato che non vale niente per nessuna delle due contendenti e che consente ai pratesi di chiudere un’avventura in C sicuramente poco positiva.