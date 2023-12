Serie b2. Diversi percorsi, stesso obiettivo. Riccione-Rimini è derby di fuoco

Il derby del girone F di B2 arriva e trova due squadre toniche. È lanciatissima, la Lasersoft, con una testa della classifica solitaria minacciata in questo momento solo da Pesaro. In ripresa, l’Emanuel Raggini Rimini, che dopo un periodo buio la scorsa settimana ha trovato una bella vittoria esterna sul campo del Mosaico Jr Ravenna. Si gioca alla Casa del volley, a Rimini, alle 17.30, con arbitri Righi e Massone. È il penultimo appuntamento prima dello stop festivo che durerà quasi un mese ed è anche un appuntamento in cui Riccione è parecchio favorita. Il ruolino della Lasersoft (25 punti) è quello di uno schiacciasassi con un solo set perso, con Cervia, nelle ultime sei partite. Rimini (6 punti) invece fatica, naviga in bassa classifica ma ha mostrato di essere viva e per Gugnali e compagne sottovalutare l’impegno potrebbe essere letale.

Le altre partite: Pesaro – Filottrano, Collemarino – Potenza Picena, Porto San Giorgio – Mosaico Jr Ravenna, Massa – Olimpia Teodora Ravenna, Montesilvano – Cervia, Castel Maggiore – Pescara.