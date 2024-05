Serie B2 femminile. L’Ariete sbanca Reggio. Vola diretta ai playoff

Ora lo dice anche la matematica. L’Ariete sbanca Reggio Emilia e vola ai playoff per la promozione in B1. Un risultato fantastico per il gruppo di coach Massimo Nuti, partito con l’intenzione di ottenere una tranquilla salvezza in serie B2 nazionale femminile. Un risultato che torna a far assaporare agli appassionati di pallavolo della nostra città una sensazione che mancava dai tempi dell’Ing e quindi dalla fine degli anni Novanta. Nel palazzetto di Reggio Emilia la Pallavolo Prato si impone col risultato di 3-1. Il Pvp, senza Stiaffini, scende in campo con Mennini e Fanelli in diagonale, Piccini e Cecchi al centro, Nesi e Saletti di banda e Conticini libero. L’approccio all’inizio del match per le laniere è timido e poco convinto. Le padrone di casa ne approfittano così per scappare, ma poi l’Ariete rientra 20-19. Qui Reggio Emilia piazza il break e vince la frazione 25-21. Al ritorno in campo cambia la musica. Prato spinge e vince facilmente secondo e terzo parziale con i punteggio di 13-25 e 16-25. Reggio Emilia non vuole cedere la posta in palio e così nel quarto set prova a reagire. L’Ariete però è più forte e motivata e chiude frazione e partita per 13-25. Dopo l’ultimo punto scatta la festa. E adesso arriva la sfida più esaltante: quella di provare a centrare il grande salto in serie B1. La formazione dell’Ariete Pvp Pallavolo Prato: Fanelli, Nuti, Saletti, Piccini, Nesi, Mazzoni, Mennini, Lichota, Cecchi, Conticini. All. Nuti.