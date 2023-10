Serie B2 femminile. "Luca Consani» sfida la capolista. Trasferta insidiosa ad Anzio

Altro match importante per la Pallavolo Grosseto Luca Consani. Oggi alle 16 infatti il team di serie B2 femminile allenato da Rossano Rossi, fresco di prima vittoria, dovrà affrontare la capolista Anzio Onda Medical San Gallo. Un team solido e forte, per un match valido per il terzo turno. Le laziali ad oggi sono prime a punteggio pieno assieme a Terracina, e sarà quindi un avversario tutto da scoprire, per una trasferta che può rappresentare un’insidia. Rossi in settimana ha dovuto fare i conti con le assenze. La sfida comunque è aperta ad ogni risultato, e se la Pallavolo Grosseto riuscisse ad aggredire l’incontro come la scorsa settimana contro Viterbo potrebbe senza dubbio dire la sua. Il programma: Pan Alfieri Cagliari-Us Garibaldi, Volleyrò Cd Pazzi Roma-La Smeralda, Mo.Da. Vbc Viterbo-Roma 7 Volley, Diagnostic Group Ostia-Assitec Volleyball, Futura Terracina 92, Volley Friends Roma, Europea 92 Isernia-Audax Idrosistemi, Onda Medical San Gallo-Pallavolo Grosseto Luca Consani.