Serie C: il match domani a Coiano. I Tigers a caccia del riscatto. Ma bisogna domare i Mascalzoni

Mettersi alle spalle la sconfitta di misura maturata domenica contro il Vasari Arezzo, tornando a far risultato al più presto. I Gispi Tigers se la vedranno (alle 15 di domani a Coiano) con i Mascalzoni del Canale, in un incontro valido per la seconda giornata della fase di promozione del campionato rugbistico di Serie C. Si tratta di una sorta di "girone elite" che raggruppa le formazioni più forti di Toscana e Sardegna, perlomeno per quel che riguarda la C: al termine dei gironi di andata e ritorno, la squadra prima classificata di ogni gruppo accede secondo il regolamento direttamente alla Serie B. Gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini hanno perso per un solo punto contro gli aretini e sono determinati a riscattare anche l’altro ko simile fatto registrare lo scorso anno proprio contro i rivali di domani: le due squadre si incontrarono a pochi giorni di distanza dall’alluvione dello scorso 2 novembre e fu probabilmente proprio l’impossibilità di allenarsi a causa dell’indisponibilità degli impianti a favorire i livornesi.