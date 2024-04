Serie C interregionale. Gispi Tigers di nuovo in campo. A Coiano arriva il Vasari Arezzo

La pausa è finita: si torna in campo in vista del weekend di campionato. I Gispi Tigers si stanno preparando alla prossima sfida, visto che domenica prossima alle 15,30 riceveranno la visita del Vasari Arezzo a Coiano. Un incontro valido per la sesta giornata della fase interregionale della serie C di rugby, che si preannuncia impegnativo. Ma che, stando perlomeno a quel che recita la classifica, vede gli uomini di Alessandro Boscolo ed Elia Guastini nel ruolo di favoriti (perlomeno sulla carta): Doni e compagni sono la terza forza del raggruppamento a quota 12 punti e solo le formazioni "cadette" di Firenze e Cavalieri Union hanno fatto meglio di loro. Due vittorie ottenute in cinque partite, 134 punti messi a segno e 56 subìti: numeri positivi, che il gruppo vuole rivedere al rialzo. Dopo il match con Vasari, i Tigers affronteranno i Mascalzoni del Canale il prossimo 7 aprile, per cimentarsi nel derby contro i Cavalieri "B". La carica motivazionale non dovrebbe insomma mancare.