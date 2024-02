Serie C1. Verag sull’altalena. E ora c’è il Versilia

Una vittoria esterna ed una sconfitta casalinga. Questo il bilancio della Verag Villaggio nelle ultime due giornate del campionato di serie C1 di calcio a cinque. Prima, nel turno infrasettimanale, è arrivato il successo sul campo della Virtus Poggibonsi (4-2) ma poi c’è stata la sconfitta di misura in casa con Le Crete (1-2) che ha lasciato i pratesi in nona posizione con 23 punti. Comanda il Versilia con due partite in meno a quota 51, squadra che domani la Verag Villaggio sarà chiamata ad affrontare in trasferta. Scendendo in serie C2, dopo il doppio turno della scorsa settimana la Timec Prato è rimasta da sola in testa al girone B grazie alle vittorie ottenute sul campo dell’Alfieri Campi (7-2) e sulla Laurenziana (4-0). I pratesi sono saliti a quota 55 punti, due in più dell’Atletico Fucecchio secondo. In quarta posizione ci sono Atletico 2001 e No Sense Prato con 42 punti: i primi hanno battuto Olimpia Pistoiese 7-2 e Limite e Capraia 3-2, i secondi Quartotempo 8-5 e Olimpia Pistoiese 7-3. Nella ventunesima giornata, La Querce ha vinto il derby con San Giusto 3-0, Chiesanuova ha invece perso in casa 4-5 con la Folgor Calenzano.

M.M.