Serie D femminile. Attenzione Pallavolo Grosseto. Arriva l’ostico Casciavola

Torna in campo la Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania nel campionato di serie D femminile: oggi alle 18 si gioca la terza giornata di campionato ed al PalAzzurri di Grosseto arriva l’ostica Casciavola. Saranno le mura amiche del palazzetto grossetano ad ospitare il team seguito da Francesco Alpini ed Elisabetta Alberti. Sarà l’ostica Casciavola ad affrontare le pallavoliste maremmane. Attualmente le Casciavoline occupano la settima posizione a pari punti con la Pallavolo Grosseto, e questo dovrà mettere in guardia coach Alpini perché di sicuro non sarà una passeggiata. Le ragazze di mister Alpini sono avvertite, dovranno dare il massimo per portare a casa l’intera posta in palio. Il programma: Pallavolo Orsaro-Volley Team Lunigiana, Facile Salire Vbc Calci-Unionvolley Riotorto, Pallavolo Grosseto-Katinka Travel Pallavolo Casciavola, Oasi Volley Viareggio-Jenco Volley School, Psb Capannoli-Guest Care Volley Sei Rose, Ies Tomei Livorno-Fenice Meoni Migliarino.