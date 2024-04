Serie d femminile. La Pallavolo Grosseto fuori dal tunnel

La Pallavolo Grosseto Giorgio Peri e Carmania fuori dal tunnel. Bella vittoria nell’ultimo turno di serie D femminile per la formazione di coach Francesco Alpini: le grossetane infatti hanno vinto 3-2 sul campo del Tomei Livorno. Ottima la prestazione delle ragazze guidate da un soddisfattissimo Francesco Alpini che confermano, contro un ottimo Livorno, quanto di buono si era incominciato a vedere domenica scorsa con la vittoria di Viareggio. L’ambiente era fiducioso visto anche il comportamento delle ragazze in palestra durante la settimana. Ed in partita non hanno deluso. Con un approccio completamente diverso rispetto alle settimane precedenti, hanno tirato fuori le unghie prendendosi una bellissima vittoria con carattere, pareggiando per ben due volte il conto dei set per poi dominare il tie-break che vale due preziosissimi punti.