Serie D. Ravenna, occasione col Certaldo. Boccardi: "Ma quale testacoda»

"Testacoda non ce ne sono". Filippo Boccardi ha le idee chiarissime. Il jolly difensivo, che domenica scorsa ha risposto presente alla chiamata di mister Gadda per fronteggiare l’emergenza del reparto arretrato, ha introdotto senza mezzi termini la sfida che, dopodomani, vedrà il Ravenna ‘primo della classe’, rendere visita al fanalino di coda Certaldo. "Siamo in vetta e siamo contenti – ha proseguito Boccardi – ma, quest’anno, in particolare, le ultime non sono così distanti dalle prime. Il Ravenna in testa, non se l’aspettava nessuno. Domenica giocheremo contro il Certaldo, punto. Non con l’ultima della classe, sia chiaro". Dopo il pareggio di Agliana, Boccardi ha disputato la seconda gara stagionale da titolare, domenica scorsa, nello 0-0 casalingo contro il Progresso: "Mi sono trovato bene con Gobbo ed Esposito, ma mi trovo bene con tutti i compagni. È una bella squadra. Una squadra unita, coesa e compatta. Abbiamo voglia. Qualcuno, in particolare, ha voglia di riprendersi qualcosa lasciato per strada in questi anni. I giovani invece hanno voglia di emergere. Il mix, insomma, è quello giusto". Il tutto, condito dalla fascia da capitano: "Sono cose che fanno piacere, ma non mi ‘spostano’ più di tanto. Il pareggio col Progresso? Sono dell’avviso che, quando non si riesce a vincere, allora bisogna evitare la sconfitta. Avremmo potuto conquistare i 3 punti, perché, le occasioni, le abbiamo avute, visto che il loro portiere è stato il migliore in campo. Ma siamo stati anche bravi a non perdere, perché, pur avendo giocato sempre all’attacco, il rischio di subire un contropiede c’è sempre. Siamo stati scaltri a non concederlo ai nostri avversari. Quello portato a casa contro il Progresso lo definisco come un ‘buon punto’".

Una prestazione tutto sommato positiva, coincisa, tra l’altro, col 9° ‘clean sheet’ stagionale su 14 gare: "Ci aspettavamo comunque una partita non semplice. Del resto, il campionato è molto equilibrato, nonostante ci siano squadre che hanno investito parecchio. In questa categoria bisogna correre e dare l’anima per il compagno. La mia prestazione? Nel mio bagaglio c’è la corsa, mi piace venire avanti e mi piace mettere i nostri attaccanti nelle condizioni di fare gol. Ho sempre giocato terzino, ma ho anche giocato centrale nella difesa a 4. Le posizioni della retroguardia le ho ricoperte un po’ tutte". Nel frattempo, il club giallorosso ha comunicato l’anticipo a sabato 16 dicembre, alle 17, del match casalingo contro il Borgo San Donnino. Inoltre, il baby Lorenzo Cortesi (2006), è stato convocato da lunedì a mercoledì prossimi, a Formia, per un ritiro collegiale con la Rappresentativa di serie D.