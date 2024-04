Sestola, Slalom della Rocca. È Raggi il re della festa

In un contesto meteo molto variabile che ha messo a dura prova per la scelta delle gomme, il 1° Slalom della Rocca a Sestola, prima tappa della Formula Tricolore – Campionato Italiano Slalom MSP Trofeo Unicef – ha regalato un weekend di festa e divertimento per i drivers e gli appassionati accorsi a questa inedita manifestazione in un territorio modenese dove i motori mancavano da parecchio tempo. La competizione, sostenuta dall’amministrazione comunale e organizzata da Promo Sport Racing con la collaborazione di Rubens Ferrari, ha messo in evidenza i piloti a bordo di monoposto e prototipi, con il bresciano Daniel Raggi che ha dominato la competizione sestolese a bordo di una Formula Gloria motorizzata Yamaha precedendo rispettivamente i reggiani Paolo Teneggi, al volante di un Proto Hayabusa, e Rubens Ferrari, su A112 Hayaproto. Appena sotto il podio l’esperto appassionato driver modenese Maurizio ’Merry’ Silvestri, a bordo della bianca Renault R5 GT Turbo, che ha regalato spettacolo lungo i tre chilometri del tracciato. "Una gara bellissima ben organizzata – ha dichiarato il vincitore Daniel Raggi – in un bellissimo paese, Sestola, con un tracciato ben allestito e preparato. Sono molto contento per questa vittoria". Fra le vetture della categoria rally in evidenza la navigatrice pavullese Amelia Chiodi, in coppia col reggiano Fabrizio Ponti, a bordo di una Citroen Saxo VTS, che ha preceduto il duo prignanese della Fiat 600 Uber Basenghi – Tamara Geti, l’equipaggio geminiano ’Falk’ – ’Akire’ su Toyota Celica e l’equipaggio dell’Appennino Modenese composto da Antonello Manfredini e Fabio Ballotti che hanno festeggiato il ventesimo anno dalla prima gara fatta assieme. Alle premiazioni è stato ricordato con un premio speciale il sestolese Michele ’Boby’ Tintorri, appassionato di motori e perito in incidente stradale nel 2016.

Giampaolo Grimaldi