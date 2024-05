Sfida decisiva al Capannino. Follonica-Cp, c’è la "bella»

E’ la partita senza un domani, quella che si disputa stasera alle 18, nella pista Antonio Armeni al Capannino, tra il Consorzio Maremmano Cave Follonica e il Circolo Pattinatori Edilfox Grosseto. Lo storico derby nei quarti di finale si arricchisce di una nuova pagina, anche questa mai scritta in precedenza. I ragazzi di Michele Achilli, dopo aver costretto gli azzurri ad arrendersi per la prima volta nel corso della stagione davanti al pubblico amico, sono a caccia di un’altra impresa, che permetterebbe di eguagliare il risultato della passata stagione e di cercare una rivincita in semifinale, da sabato prossimo, proprio contro il Trissino. "Non mi ero demoralizzato dopo il ko in gara 1, sapevamo che sarebbe stata una partita modello quello dell’andata e ero convinto di le carte per venire a giocarcela – dice –. Adesso siamo un set pari, ma ancora non abbiamo fatto niente: c’è la terza partita, nella quale serviranno davvero avere più energie per arrivare in fondo più lucidi e vincenti". L’entusiasmo e il "fiato" saranno decisivi: tra i ragazzi del Golfo ci sono da valutare le condizioni di Marco Pagnini, uscito malconcio dalla sfida di sabato. Silva però avrà l’opportunità di rivedere in pista Francesco Banini, il giovane che ha finito di scontare i due mesi di squalifica.