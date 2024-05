Sfide sempre infuocate. Bsc-Bbc: oggi due match

Si chiude oggi (gare alle 15 e alle 20) il trittico tutto grossetano valevole per l’ultima giornata di andata del massimo campionato di baseball. A sfidarsi allo "Jannella" saranno il Bbc Grosseto e il Bsc Grosseto.

I padroni di casa guidati da Stefano Cappuccini schiereranno, nel pomeriggio, i lanciatori italiani e si affideranno a Sireus come partente. Il Bbc risponderà con Erik Soto che, a parte la gara col Macerata, aveva inanellato una serie di ottime prestazioni. Invariato il resto delle due formazioni con gli esordi per Leonora nel Bsc e per Bruno con il Bbc, due esterni che daranno potenza e profondità ai due lineup. Il match di stasera vedrà anche il lancio della prima palla di Joe Martelli, al quale sarà consegnata una targa commemorativa come miglior battitore del campionato 1980. Il riconoscimento sarà consegnato dal pitching coach Alessandro Cappuccini, che insieme al vicepresidente Roberto Piccioli e a Marco Felici furono i suoi compagni di squadra nelle due stagioni disputate in Italia nel 1980 e nel 1981. "Joe Martelli – commenta Roberto Piccioli, vicepresidente del Bsc Grosseto – è un grande amico della nostra società. Quando viene in Italia, non manca mai nel passare a trovare le nostre squadre, aiutandoci con l’acquisto del materiale sportivo e promuovendo così la crescita dei giovani".