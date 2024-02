Show Forte contro il Lodi. Sotto 0-2, ribalta la gara

forte dei marmi

FORTE DEI MARMI: Gnata (Taiti), Cinquini E., Galbas J., Ipinazar F., Torner, Ambrosio F., Rossi F., Compagno, Gil. All.: Bertolucci A.

WASKEN LODI: Grimalt (Porchera), Giovannetti, Faccin, Rodrigues, Nadini, Fantozzi, Bozzetto, Borsa, Monticelli. All.: Bresciani.

Arbitri: Rondina di Vercelli e Davoli di Modena.

Marcatori: Fernandes 0’12“e 1’50“; Compagno 3’07“ e 5’37“; Ambrosio 6’57“e 18’26“; Ipinazar 21’08“ del pt 3’13“ del secondo tempo.

Note: pubblico 600 circa. Espulso 2’ Grimalt.

FORTE DEI MARMI – Il Forte ottiene la 18ma vittoria sconfiggendo il Lodi per 7-2 (primo tempo 5-2), al termine di una gara dominata quasi dall‘inizio alla fine. Padroni di casa al completo, ma con Gnata non nelle migliori condizioni; lombardi privi degli squalificati Najera e Antonioni. Inizio traumatico per i rossoblu che dopo meno di 2‘ sono sotto per 0-2 grazie alla doppietta di Fernandes che prima insacca fra palo portiere e poi devia in area.

Rabbiosa la reazione del Forte che dapprima (3‘) accorcia e poi (5‘) pareggia grazie a una doppietta di Compagno, nel primo caso servito da Ipinazar e nel secondo in splendida azione personale. Passa 1‘ e i versiliesi sono in vantaggio grazie a una deviazione di Ambrosio in area. Si gioca su ritmi elevati con continui avvicendamenti e molto lavoro per i portieri, soprattutto per quello ospite. Al 18‘ 4-2 di Ambrosio che riceve palla a metà pista e segna dal limite. L‘ultima rete della prima frazione la segna Ipinazar che finalizza un assist di Torner in area. La ripresa vede il gioco gestito dalla capolista che non concede mai agli ospiti l‘opportunità per rifarsi sotto nel punteggio. Al 1‘ Porchera (subentrato a Grimalt, espulso) para il rigore di Ambrosio, ma in superiorità numerica segna dal limite Galbas. Al 4‘ annullata una spettacolare rete a Compagno e al 7‘ palo di Gil. L‘ultima rete della gara la mette a segno Compagno in area, mentre l‘ultima grossa opportunità è per Galbas che, al 22‘ colpisce la traversa.

Serie A1: Grosseto-Breganze 4-2, Sandrigo-Montebello 1-1, Trissino-Vercelli 10-0. Forte dei Marmi in testa con 55 punti, Trissino insegue a 50. Mercoledì 21: Giovinazzo-Sarzana, Bassano-Monza, Valdagno-Follonica.

A2: Camaiore-Matera 1-3, Pumas-Prato 7-0, Cgc-Castiglione 9-1. Cgc capolista a punteggio pieno: 18 punti e una partita in meno.

G.A.