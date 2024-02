Si alza il sipario sul Torneo. Il Sassuolo difende il titolo

Il rito laico calcistico giovanile di Carnevale è pronto ad essere celebrato: a Viareggio accade da tre quarti di secolo, anche se dal 1949 ad oggi tante cose sono cambiate. Non solo il calcio ma il vivere quotidiano. Quindi l’edizione numero 74 della Viareggio Cup-Coppa Carnevale nasce con qualche assenza importante ma non tale da condizionare gli organizzatori che memori dell’iconico “Houston, abbiamo un problema” dell’Apollo 13, hanno iniziato a risolverlo facendo di necessità virtù, Largo alle squadre africane che cercano di fare esperienza; largo a club le cui nazionali maggiori saranno protagoniste agli Europei estivi (gli ungheresi dell’Honved, i serbi della Stella Rossa, i turchi del Galatasaray) largo e fiducia a chi crede ancora che il “Viareggio” sia un torneo da disputare per crescere, come gli australiani del Melbourne dell’ex azzurro Alino Diamanti. Un momento di svago nella preoccupazione continua, per i ragazzi ucraini del Rukh di Leopoli, già presenti un anno fa, messaggeri della voglia di pace e di normalità sui campi del “Viareggio”. Un torneo senza squadre faro, Da scoprire. Con la Fiorentina e il Torino che semmai cercano di tornare al titolo che manca da troppo tempo.

Si comincia a Torre del Lago, stadio Ferracci (surrogato dello stadio dei Pini dove sono in corso i lavori di ristrutturazione: se ne riparlerà l’anno prossimo, assicurano dal Palazzo) con la sfida di apertura che metterà di fronte il Sassuolo, campione uscente, e la formazione turca del Galatasaray. Si comincia alle 15. Alla stessa ora in altri cinque campi toscani, altrettante partite del primo turno eliminatorio: a Saltocchio, Westchester-Lucchese; al Viola Park di Bagno a Ripoli, Fiorentina-Stella Rossa Belgrado; a Carrara, Carrarese-Beyond Limits; a Capezzano Pianore, Honved-Ibrachina; a Pontedera, Pontedera-Alex Transfiguration. Il giorno dopo altre sei partite della fase eliminatoria. La partita inaugurale sarà preceduta dalla lettura del giuramento: stavolta il compito tocca a Jacopo Fazzini, un ‘canterano’ della scuola del Cgc Viareggio che è approdato ad Empoli, con debutto in serie A e in Nazionale Under 21. E tanto altro da dire in futuro. In serata, musica... Maestro: al gran teatro del Festival Pucciniano, premiazione dei vincitori dei premi “Roghi” (il collega Roberto Bernabò), “Bresciani” (il presidente del Settore giovanile e scolastico, Vito Tisci), “Scirea” (l’ex ct azzurro di ciclismo, Davide Cassani), “Cgc Viareggio” (il ds del settore giovanile del Sassuolo, Francesco Palmieri”), lo “Speciale” (al direttore generale della Banca della Versilia, Lunigiana e Garfagnana, Maurizio Adami), l’”Emanuela Perinetti” (alla responsabile marketing del Pisa, Flavia Martellacci).