Sicurezza, antincendio, soccorso. Addetti e commissari di pista: via ai supercorsi del Mugello

Il circuito del Mugello si prepara alla nuova stagione. Anzi, al futuro. Un futuro che può rappresentare un’occasione per chi ha il suono dei motori nel cuore. Tre le giornate, nel corso del mese di febbraio, dedicate alla formazione di figure essenziali per la riuscita delle gare. E ovviamente dei grandi eventi sportivi. Due i corsi specifici: uno per Adetti alla pista (motociclismo) e uno per Commissari di pista (automobilismo).

Il primo corso Marshall, organizzato dal Motoclub Firenze – ovviamente in collaborazione con Mugello Circuit –, si terrà domenica prossima (3 febbraio), presso l’autodromo con i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Iscrizioni possibili attravero la mail infocorsimarshall@gmail.com

Il secondo, relativo alla formazione di Commissari di percorso per gare e test delle quattro ruote, organizzato dell’Automobil Club Firenze con Mugello Circuit, è un corso articolato su due giornate in autodromo (24 e 25 ferbbraio) così suddivise: prima e seconda sessione di lavori il 24; terza sessione ed esame di abilitazione il 25. Anche in questo caso l’iscrizione è obbligatoria (infocorsimarshall@gmail.com).

I corsi Marshall supervisionati da Antonio Canu, direttore di pista del circuto del Mugello vanno a formare ufficiali di percorso con la possibilità di acquisire tutte le informazioni necessarie (eventualmente) per collaborare all’interno di manifestazioni di grande fascino. Al Mugello si correrà il Gp d’Italia di Motociclismo e sono in calendario tappe del Civ (campionato italiano), oltre che numerose tappe Aci Sport e monomarca.

Le materie dei corsi riguardano la gestione dell’attività di pista, il recupero auto e moto, segnalazioni con le bandiere (tradizionali ed elettriche), la sicurezza in pista, il corso antincendio e le principali nozioni sanitarie.

