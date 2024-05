Silvia Nasso e Jacopo Boscarini sono i vincitori del quattordicesimo Giro della Laguna

Sono Silvia Nasso e Jacopo Boscarini i vincitori del 14° Giro della Laguna di Orbetello, la mezza maratona inserita nel circuito "Corri nella Maremma". Oltre 700 partecipanti tra la gara vera e propria, la camminata ludico motoria a scopo benefico e l’escursione naturalistica alla scoperta della vita nella Laguna di Orbetello. Ai vincitori del primo premio uno splendido soggiorno turistico offerto dal Camping Village Marina Chiara/il Voltoncino di Orbetello; seconda piazza del podio per Martina Mantelli e Luca Scaramucci che si aggiudicano una vacanza presso una struttura Turistica Club del Sole tra cui l’Orbetello Camping Village, a seguire Natalyia Tsyupka e Andrea Rofena per loro il trofeo offerto dal Residence Talamone "Il Poderino, quarta piazza del podio per Moira Orfei e Marco Gianni che vincono un weekend presso il Gitav Park Hotel – Orbetello e quinto posto d’onore per Elena Caccin e Luca Benassi, anche per loro un soggiorno presso il podere Priorato Eco relais in Maremma.