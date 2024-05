Sirenella I primi campi di pickleball

Da anni spopola negli Stati Uniti con 50 milioni di giocatori attivi, e qui a Modena l’obiettivo è di emulare in piccolo gli straordinari risultati americani. Hanno inaugurato ieri i primi campi di pickleball in città alla polisportiva Sirenella in via Montegrappa 47, e c’è molto entusiasmo e attesa per scoprire se questo nuovo sport riuscirà a raggiungere i risultati dei ’cugini’ del tennis e del padel. Il pickleball è uno sport di racchetta giocato in un campo dalle dimensioni più piccole rispetto al tennis; le racchette sono in legno e la pallina sferica in plastica non raggiunge le velocità elevatissime rispetto alla pallina da tennis.

Un insieme di ingredienti che rende questo sport praticabile da tutti, dai più piccoli agli anziani ed anche dagli sportivi meno allenati, visto il carico ridotto di sforzo fisico. Parimenti il divertimento è assicurato, come dimostrano i numeri incredibili raggiunti in Usa. "Il pickleball è davvero molto divertente e stiamo già attivando i primi corsi sportivi. – spiega il presidente della polisportiva Sirenella Nicola Fantasia presentando i nuovi campi da gioco –. In Emilia Romagna ci sono pochissimi campi, a Modena siamo i primi e vorremmo essere i precursori di quello che speriamo diventi uno sport diffusissimo. Quando ci siamo trovati a dover decidere come riutilizzare gli spazi lasciati liberi dai campi da bocce, abbiamo pensato che potesse essere bello portare in città un gioco nuovo, che in pochissimi conoscono: ci auguriamo che la nostra intuizione si riveli vincente", conferma il presidente.

Lo sponsor dei nuovi campi è Tennis House di Aldo Maestroni, il quale ha voluto lanciare una sfida ai cugini del padel: "Il bello di questo sport nasce dal fatto che sia davvero facilissimo da giocare, per questo può piacere a tutti. Il nostro obiettivo è arrivare in tutte le polisportive e diventare popolari come il Padel".