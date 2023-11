Skate, domani s’inaugura la nuova ’101 Sb’. Una struttura giovane e all’avanguardia

E’ certamente vero che la differenza la fanno il talento e la determinazione con la quale si inseguono i propri sogni, ma resta pur del tutto vero il fatto che l’ambiente nel quale ci si mette alla prova giorno dopo giorno per tirare fuori il meglio da se stessi vuole la sua parte ed è anche in grado di galvanizzare e gasare qualsiasi atleta.

In quest’ottica la ’Skate School’ di Cesena si appresta a tagliare il nastro di una nuova e innovativa struttura a misura di tutti coloro che amano volare sulla tavola a ruote. E non solo loro.

Domani infatti alle 15 in via Cadorna, nella zona artigianale di Torre del Moro, verrà inaugurata ‘101 Sb’ una struttura di 1.500 metri quadrati caratterizzata da tre differenti zone nelle quali cimentarsi a seconda delle proprie abilità o delle competenze sulle quali si vogliono cercare progressi e miglioramenti.

"I nostri tesserati – spiega Mattia Cecchetti che parla in rappresentanza del consiglio direttivo della Skate School, composto anche da Alessandro Pistocchi, Enrico Daltri, Martina Piredda ed Emanuela Fusconi - vanno dai bambini fino agli ultra cinquantenni. Ne contiamo oltre 600, cesenati ma non solo, visto che la nostra scuola è considerata un punto di riferimento sia nazionale che internazionale. Nei nuovi spazi verranno ad allenarsi talenti provenienti da varie zone d’Europa e del mondo, fondendosi in un progetto estremamente inclusivo che comprende anche ‘contaminazioni’ di stili legati a differenti approcci di fare skate".

Entrando nella struttura, a dare il benvenuto c’è la ‘Skate plaza’, attrezzata con strutture più basse e tecniche, adatte sia ai professionisti che agli amatori. C’è pure un canestro, in perfetto stile Usa, un mondo nel quale spesso lo skate si fonde col basket. In un altro spazio è collocata una rampa progettata su tre livelli di altezza, mentre a chiudere il cerchio c’è la ‘big session’, un altro grande spazio che offre standard di difficoltà più elevati e strizza l’occhio in particolare ai professionisti.

Al lato tecnico si aggiunge poi quello ludico, caratterizzato da un punto ristoro e da ampi spazi comuni adatti sia ai genitori che vogliono assistere alle evoluzioni dei figli da posizioni privilegiate, sia a vari gruppi di amici che magari anche senza salire sullo skate intendono godersi una serata in compagnia, in un ambiente accattivante e fuori dai canoni abituali in un ambiente giovane e di curiosa e divertente tendenza.

"Ho curato tutto il progetto personalmente – riprende Mattia Cecchetti – lavorandoci alacremente da marzo, ma da solo non ce l’avrei mai fatta. Per questo tengo tanto a ringraziare per ogni tipo di aiuto e di supporto la mia famiglia e quella di mia moglie. E’ grazie all’impegno di tutti che questo ambizioso progetto, innovativo a livello nazionale, è riuscito a diventare concreto".

Si partirà dunque domenica con una pomeriggio aperto a tutti, dopo di che il calendario di proposte è già fittissimo di impegni e appuntamenti. Ci saranno le fasce orarie dedicate a chi sceglie di allenarsi liberamente e altre riservate invece a pattini e monopattini.

Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina Instagram skatepark101sb. "L’idea di rilanciare – chiude Cecchetti – andando ben oltre lo spazio che abbiamo occupato fino a ora in zona Vigne che misurava 300 metri quadrati, è nata dalla voglia di dare il massimo possibile ai nostri iscritti, molti dei quali hanno il talento e la possibilità per diventare veri campioni".

E allora benvenuto ’101 Sb’ uno spazio giovane che arricchirà l’offerta ludico sportivo della città.