Smartsystem affronta Napoli

Oggi alle 18 la Smartsystem esordisce al Palas Allende contro Napoli, dopo aver vinto nella prima giornata del campionato di serie A3 a Lecce. Anche i partenopei vengono da un successo. "Dobbiamo ora trovare la concentrazione per fare bene in casa davanti al nostro pubblico – suona la carica il giocatore fanese Maletto – peraltro trattasi della prima gara stagionale fra le mura amiche, aspetto un palazzetto gremito. Siamo una squadra nuova, ci dobbiamo far conoscere ma abbiamo bisogno del calore del nostro pubblico". La Quantware Napoli di mister Calabrese è reduce da un’annata in cui ha conquistato, grazie ad un’incedibile rimonta, una salvezza insperata.

b.t.