Sofia Ferrari, un 3000 da urlo . Spazzato via il record regionale

Gran fermento nell’atletica leggera, con centinaia di reggiani impegnati in tutte le specialità. Il miglior risultato è quello ottenuto da Sofia Ferrari nei 3000 indoor di Padova, corsi con il nuovo record regionale allieve di 9’38’’54 che spazza via pure tutti i precedenti record (anche all’aperto) di categoria.

Il tempo della portacolori della Corradini Rubiera è il secondo tempo italiano allieve di sempre in Italia, sotto il minimo B di partecipazione ai campionati italiani assoluti che si disputano a febbraio. La gemella Giada è giunta 19ª con il personale di 10’50’’73, terza allieva.

Settima Sara Cantergiani sui 200 in 25’’49, 8° Michael Kyereme sui 60 con 7’03 in batteria. Giuseppe Gravante (Corradini) ha vinto i 3000 di Ancona in 8’02’’55, ampiamente record personale e poi ecco tutti i campioni regionali delle categorie allievi, junior e promesse: Greta De Pietri sui 60 promesse in 7’’66, Giorgia Davolio sui 1500 allieve in 5’43’’29, Irene Gatti nel lungo A con 5,22, Gabriele Verona sui 400 J in 54’’44, Giacomo Giglioli sugli 800 J in 2’03’’29, Gianluca Brintazzoli sui 1500 J in 4’22’’79, Lorenzo Blundetto nell’asta J con 4.81, Viola Cilloni sugli 800 J in 2’23’’92, Francesco Maffei sugli 800 P in 2’01’’43, Nicolò Cornali sui 1500 P in 4’13’’22, Lucia Cantergiani sugli 800 P in 2’18’’46, Giuseppe Errico nel lungo P con m 6,14. Nel meeting di Casalmaggiore, primo Matteo Bifulco sui 60 piani in 7’’17.

CROSS. A Rubiera si è disputato il Cross Country Day valido anche come campionato provinciale Fidal. Ecco chi ha vinto la prova e chi è invece campione reggiano. Esordienti 5, 1ª Clarissa Veri, titolo a Emma Ferri; 1° Mathias Leone, titolo a Sebastiano Pignedoli. Es. 8, Camilla Bertoldi, titolo a Emma Roberi; 1° e titolo a Noel Filipi. Es. 10, 1ª Matilde Giusti, titolo a Giulia Iori; 1° e titolo Mike Ogbodo. Ragazzi, 1ª Matilde Romani, titolo ad Allegra Iori; 1° e titolo a Gabriele Giusti. Cadetti, 1ª Valentina Muzzarelli, titolo a Van Claire Diarra; 1° e titolo a Cristian Bagari. Allievi, primi e titolo a Francesca Vezzosi e Andrea Torricelli. Assoluti, primi e titolo a Rosa Alfieri e Roberto Ferretti.

TRAIL. Isabella Morlini vince il Winter Trail Golf del Ducato, km 10, disl. 340 metri.

STRADA. A Montecatini Terme, Salvatore Franzese vince la Montecatini Half Marathon in 1h11’24’’.

MARCIA. Nella prima staffetta mista disputata a Modugno nel barese sulla distanza di maratona di km 42,195, la coppia Andrea Agrusti – Sara Vitiello è decima in 3h.11’34’’ a 12 minuti dai vincitori cinesi Kaihua-Jiayu.