Softball, altro turno infrasettimanale in serie A1: dalle 13 sul campo del fanalino. Forlì, a Castelfranco Veneto è vietato sbagliare

È un periodo di impegni ravvicinati per l’Italposa Softball Forlì che oggi pomeriggio alle 13 e alle 14.30 scende nuovamente in campo nel secondo turno infrasettimanale del campionato di serie A. Nello scorso fine settimana sul diamante di Caronno Pertusella le romagnole hanno guadagnato un pareggio, il secondo consecutivo, ed è già di un’altra trasferta, per affrontare le Thunders di Castelfranco Veneto.

Se il pari di Pianoro il 25 aprile è stato visto più come un’occasione mancata, quello di Caronno somiglia di più al proverbiale bicchiere mezzo pieno. In gara1 Forlì ha pagato carissima l’unica vera occasione concessa alle avversarie (fuoricampo da 4 punti in una situazione di basi piene). Forlì per il resto ha poco da rimproverarsi, tanto che ha poi pareggiato i conti in garadue con una vittoria autorevole. Il pari ha lasciato immutata la posizione in classifica di Caronno e Forlì, e ne ha approfittato Pianoro che ha vinto entrambe le proprie partite e ha raggiunto l’Italposa al quarto posto, l’ultimo valido per la qualificazione ai playoff.

Con questa prospettiva, Forlì si prepara alla trasferta di Castelfranco con l’obiettivo (che è praticamente un obbligo) di conquistare l’intera posta per non sciupare punti preziosi in prospettiva post stagione. Quello in terra veneta non appare un impegno insormontabile: in graduatoria infatti le castellane dividono l’ultima posizione con Parma, avendo appena una vittoria all’attivo. Le Thunders hanno un buon attacco, con medie non lontane da quelle forlivesi, e la parte alta del line up (Fabbian, la giapponese Soma e l’olandese De Jonge) riesce a colpire con continuità e anche potenza. Di contro, si tratta di un lineup poco profondo, a cui né la pedana di lancio (pgl alto sia per Biasi sia per la giovanissima cubana Melendex Castillo) né la difesa (15 errori) riescono a dare sostegno. Forlì dovrà cercare di prevalere grazie alla maggior pesantezza delle proprie mazze, limitare le sbavature difensive e affidarsi al braccio di qualità dei propri pitcher, Cacciamani e Barnhill, che affronteranno rispettivamente Biasi in gara1 e Melendex Castillo nella ripetizione.

Le altre partite: Collecchio-Saronno, Parma-Pianoro e Macerata-Caronno. Turno di riposo per la capolista Bollate.

e.ma.