SOFTBALL. Ares Safety Macerata a caccia di punti

Domani alle 12 chiude il programma del weekend il match tra Thunders (1-11) e Ares Safety Macerata (4-8), reduce dal pareggio interno (4-3; 4-7) con Caronno nella terza giornata del massimo campionato di softball. Le maceratesi con il successo in gara 1 contro Caronno si sono assicurate un’altra vittoria importante e a Castelfranco Veneto potrebbe allungare sulla zona calda. L’ottimo rendimento di Regan Dias nel box di battuta e le ultime prove di Luana Luconi in pedana hanno dato un importante slancio alla stagione delle marchigiane. Le gare di oggi: ore 14, gara2 dopo 30 minuti alla fine di gara1: Mia Office Blue Girls Pianoro-Mfk Bollate; ore 16: Rheavendors Caronno-Pubbliservice Old Parma; ore 17: Italposa Forlì-Inox Team Saronno. Domani alle 12: Thunders-Ares Safety-Macerata. Riposa: Bertazzoni Collecchio. Classifica. Bollate (11 vittorie - 1 sconfitta, .917); Saronno (10-2, .833); Caronno, Forlì, Pianoro (8-4, .667); Macerata (4-8, .333); Collecchio (3-9, .250); Thunders, Pubbliservice Old Parma (1-11, .083).