Softball. Finisce in parità. Macerata-Parma

È finita in parità (2-0 e 3-11) la sfida tra Ares Safety Macerata e Pubbliservice Old Parma nella seconda giornata di ritorno del campionato di A1 softball. Il risultato tiene lontano Macerata dalla parte bassa della classifica, anche per il pareggio tra Castelfranco Veneto e Collecchio. Tuttavia il pareggio con il fanalino di coda rende ancor più difficile alle ragazze di Marta Gambella la possibilità di inserirsi nella lotta per i playoff. Macerata tiene un solido sesto posto, nonostante cinque pareggi consecutivi, onorevoli e preziosi quelli con Caronno, Forlì e Saronno, meno proficui con Castelfranco Veneto e Parma.