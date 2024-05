Softball, girone di ritorno. L’Ares Safety a Saronno

Inizia il girone di ritorno del massimo campionato di softball e alle 18 di oggi l’Ares Safety Macerata sarà ospite del Saronno per il duplice impegno. "Ci attende – spiega l’allenatrice Marta Gambella – una squadra di valore come dimostra il suo secondo posto. Però è cambiato qualcosa rispetto alle due sconfitte nel match d’andata: conosciamo meglio le avversarie e noi stesse essendoci presentate al via con dei volti nuovi, le mie giocatrici hanno ora sulle spalle diverse partite in cui abbiamo registrato continui progressi". La formazione maceratese è a metà classifica. "Siamo soddisfatti di quanto fatto, anche se avremmo potuto vincere qualche gara in più, ma ci siamo tolti delle soddisfazioni battendo avversarie di valore. Ciò ci deve fare capire che possiamo giocarcela contro tutte in una partita singola". Nel girone di ritorno si farà di tutto per fare un ulteriore salto di qualità. "Dobbiamo aumentare il distacco da chi ci sta sotto e magari provare ad aumentare questo passo". La formazione maceratese può contare su Regan Dias che al primo anno in Italia si sta facendo valere. "Sta andando bene in attacco e dà una grossa mano alla squadra, poi stiamo aggiustando qualcosa sul monte di lancio".