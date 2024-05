Softball, impresa dell’Ares Safety Macerata. Vinto un match a Saronno, seconda in classifica

L’Ares Safety Macerata ha vinto 7-6 in casa del Saronno gara-1 del massimo campionato di softball, nella tarda serata si è giocata gara2 . Un’affermazione di assoluto valore per la squadra del presidente Migliorelli perché ottenuta in casa della seconda in classifica e che conferma i progressi della formazione. Non dimentichiamo che una settimana prima l’Ares Safety aveva vinto una gara contro la quotata e ambiziosa Forlì. Nella prima partita giocata a Saronno le maceratesi sono partite benissimo (4-1) , poi c’è stato il rabbioso ritorno delle locali che hanno ribaltato il risultato (5-4), ma le giocatrici della coach Marta Gambella non si sono disunite pareggiando e poi mettendo la freccia (7-5). Nell’ultimo inning Saronno ha fatto un altro punto (7-6) ma non è riuscita a riprendere le avversarie. Da segnalare in questo confronto il fuoricampo di Chiara Giudice. È stata una partita ben interpretata dalle maceratesi che hanno battuto bene, sono state brave in difesa e la Lucana si è fatta valere sul monte di lancio.