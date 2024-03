Softball, la serie A1 al via. Macerata sfida Saronno

La rinnovata Ares Safety Macerata esordirà domani contro la Inox Saronno nell’A1 di softball. Appuntamento alle 17 sul diamante di via Cioci per gara1, 30 minuti dopo la fine di quel match inizierà gara2. Obiettivo della società e del presidente Carlo Migliorelli è di far crescere il livello del team, in gran parte composto da tecnici e giocatrici del territorio, e magari puntare, perché no, ai playoff e al rientro nel giro europeo. La maceratese Marta Gambella, volto noto del softball, torna a guidare la squadra come manager e potrà contare sullo staff tecnico formato dai coach Romolo Malerba, Emanuele Menchi e Uliana Vallese, dal massaggiatore Patrizio Domizi, dal preparatore atletico Giacomo Gentilucci. Nel roster sono tre i volti nuovi: l’italiana Elisa Lizza e le americane Alicia Peters e Regan Dias. Lizza, utility nata e cresciuta a Sesto Fiorentino, ha vestito la maglia della Sestese dal 2007 fino al 2023, nel 2018 ha inoltre giocato con le Princ Zagreb vincendo il campionato nazionale croato. Peters, ricevitore e utility, è californiana: è una giocatrice potente in battuta, veloce sulle basi e utile nei ruoli difensivi. La californiana Dias, pitcher e utility del 2000, è molto motivata e versatile, lanciatrice ma anche in grado di ricoprire ruoli da interno ed esterno. Buon battitore e imprevedibile sulle basi.

Il roster di Ares Safety Macerata Softball: Giorgia Cacciamani (esterno), Ilaria Colepio (terza base), Regan Dias (pitcher e utility), Emma Fagioli (interbase), Chiara Giudice (esterno), Elisa Grifagno (seconda base), Marica Guglielmi (esterno), Elisa Lizza (utility), Marta Loi (utility), Elisa Lucarini (utility), Luana Luconi (lanciatrice), Alicia Peters (ricevitore e utility), Carla Pezzullo (utility), Elena Roganti (esterno), Michela Serrani (lanciatrice), Alisya Terrenzio (ricevitore), Gioia Tittarelli (prima e seconda base).