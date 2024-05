Softball. L’Ares Safety Macerata riceve la visita di Parma

Alle 17 di oggi l’Ares Safety Macerata riceve la Pubbliservice Old Parma per la 2ª giornata di ritorno della A1 di softball. Le ospiti sono alla ricerca di successi per cercare di sganciarsi dall’ultimo posto, Macerata arriva da quattro serie consecutive pareggiate, tra cui le ultime due contro Forlì, campione d’Italia, e Saronno. L’obiettivo delle maceratesi è consolidare il sesto posto, inoltre si potrebbe avvicinare le ragazze di Marta Gambella alla zona playoff, impresa difficile ma non impossibile vista la crescita della formazione durante il campionato. Classifica. Mkf Bollate (17 vittorie - 1 sconfitta, .944); Inox Team Saronno (14-4, .778); Italposa Forlì (12-6, .667); Rheavendors Caronno (11-7, .611); Mia Office Blue Girls Pianoro (10-6, .625); Ares Safety Macerata (7-11, .389); Bertazzoni Collecchio, Thunders (4-14, .222); Pubbliservice Old Parma (1-17, .056).