Softball. L’Ares Safety ospita le campionesse d’Italia del Forlì . Ecco il derby tra le sorelle maceratesi Cacciamani

La sfida tra l’Ares Safety Macerata e le campionesse d’Italia di Forlì mette alle 17 una di fronte l’altra le sorelle Cacciamani nell’ultima giornata di andata dell’A1 di softball. È il derby di casa Cacciamani: Giorgia gioca con Macerata mentre Ilaria è uno dei punti di forza del Forlì sia in pedana che in battuta. Giorgia ha scelto di fare sport e lavorare nella sua città. Per la determinatissima Ilaria si sono aperti invece i palcoscenici internazionali più importanti con Forlì e la Nazionale azzurra. Il confronto fra sorelle è unico nel campionato italiano, seguito con emozione da papà Franco (dirigente del club maceratese) e mamma Loretta che hanno sostenuto negli anni l’attività delle figlie.

Forlì è attualmente al quarto posto in classifica (9-5), mentre Macerata è sesta (5-9). Macerata, spinta dal gioiello offensivo americano Regan Patricia Dias (23 valide battute, leader in A1), sta incamerando importanti vittorie per centrare l’obiettivo di una tranquilla metà classifica. Le ragazze di Marta Gambella, assieme al club, puntano a fare esperienza per la crescita delle giovani del territorio e stabilizzare la permanenza in A1, con un occhio al futuro e anche all’evoluzione di questa stagione, compresa la Coppa Italia. La formazione dell’Ares Safety Macerata vuole essere protagonista per quanto possibile in un campionato ricco di insidie.