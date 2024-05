Softball serie A. In parità la sfida tra Macerata e Forlì

È finita con una vittoria a testa (1-0, 0-9) la sfida tra l’Ares Safety Macerata e le campionesse d’Italia dell’Italposa Forlì nell’ultima giornata di andata della A1 di softball. Di fronte si sono trovate le sorelle maceratesi Giorgia e Ilaria Cacciamani, la prima con la squadra di casa, la seconda perno di Forlì. A seguirle con emozione papà Franco (dirigente di Macerata Softball) e la mamma Loretta. Ebbene, Giorgia si è tolta la soddisfazione di rifilare un doppio alla titolata sorella. Gara 1 vede il predominio delle difese, generato dallo straordinario pitching duel tra Ilaria Cacciamani e Luana Luconi. In gara 2 la storia è diversa, per il dominio che sta imponendo negli ultimi turni Kelly Barnhill in pedana per Forlì. Proveniente dalla Florida University, sul diamante di via Cioci ha messo insieme 12 strikeout in cinque riprese con sole due valide e nessun punto concesso. La conclusione del girone d’andata in A1 Softball vede Bollate sempre più al comando, seguita da Saronno e tre squadre appaiate al terzo posto. Le maceratesi sono seste.