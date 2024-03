Softball serie A1. Italposa, colpo grosso: ecco Barnhill

È made in Usa e viene nel dettaglio dalla Georgia la prima straniera dell’Italposa Softball Forlì per la nuova stagione. Kelly Barnhill è la nuova lanciatrice delle bianconere: classe ’97, si unirà alla formazione forlivese la settimana prima dell’inizio della stagione 2024, che scatterà il 30 aprile a Parma.

Barnhill ha frequentato l’Università della Florida con la squadra del college, Florida Gator, ed è diventata una leader in pedana. Nominata per tre anni consecutivi All-America, detiene vari primati: 104 vittorie e 22 sconfitte, 287 inning lanciati e 1.208 strike out. È poi anche stata nominata atleta dell’anno nel 2017.

Terminata la carriera del college, è stata selezionata come prima scelta nel draft dell’organizzazione professionistica Athletes Unlimited, dove ha giocato due stagioni. Dal 2016 al 2018 ha fatto parte della nazionale Usa, conquistando due mondiali Wbsc (2016 e 18). Nel 2020 avventura a Taiwan, dove ha vinto subito e poi anche nel 2023 la classifica degli strike out.

Nel 2021 ha fatto il suo debutto in Italia, nelle file del Saronno, chiudendo con il record di 9 vittorie e 1 sconfitta con una media Pgl di 0.80, mettendo a segno 130 strike out in 70 riprese lanciate. Nel 2022 ha giocato una stagione in Olanda nella formazione dello Sparks Haarlem.

"Sono molto contento di quest’innesto – commenta il numero uno del softball forlivese, Giovanni Bombacci –: se dal lato italiano abbiamo uno dei migliori pitcher azzurri come Ilaria Cacciamani, dal lato straniero adesso non siamo assolutamente da meno. Anzi, i numeri parlano di un innesto di assoluto livello. Quando ce la siamo ritrovata come avversaria, ci ha fatto sudare parecchio".

Ma non è, Barnhill, l’unica buona notizia in casa Forlì: Stefania Vitaliani, ex giocatrice e allenatrice del vivaio forlivese, nata e cresciuta all’ombra di San Mercuriale, è stata nominata coach della nazionale italiana Under 22. Insieme al manager Federico Pizzolini e agli altri componenti del coaching staff, Nancy Evans e Dante di Lauro, la Vitaliani guiderà le azzurrine nei prossimi Europei in programma in Polonia, a Kutno, dal 5 al 10 agosto.

e. ma.