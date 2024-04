Softball serie A1. L’Ares Safety Macerata a Bologna per dimostrare i recenti progressi

Alle 11 di oggi le ragazze dell’Ares Safety Macerata sono impegnate a Bologna nella quinta del giornata del campionato di serie A1 di softball. La squadra maceratese si presenta all’appuntamento convinta dei propri mezzi e soprattutto fiduciosa dopo i recenti buoni risultati, a dimostrazione che la formazione sta ingranando le marce giuste. È chiaro che le ragazze di coach Marta Gambella si presentano all’appuntamento per confermare la crescita in un campionato in cui non sono mancate le sorprese e la classifica è abbastanza corta. Le prime giornate hanno infatti detto che tutte possono vincere contro tutte ed è consistente il lotto di chi può ambire ai playoff. L’Ares Safety Macerata va a Bologna convinta dei propri mezzi, forti di alcune ragazze che stanno confermando le loro qualità. La straniera Regan Dias ha una media battuta altissima, sulla pedana di lancio Luana Luconi può vantare ottime statistiche. Alicia Peters, l’altra straniera, ha iniziato la stagione in sordina, ma a Collecchio ha dato un saggio della sua forza firmando anche un fuoricampo. Si tratta di una giocatrice in crescita e dall’indubbio valore che sta recuperando da un infortunio. Macerata ha osservato il turno di riposo nella giornata che si è disputata giovedì scorso. La squadra nell’ultimo match disputato ha pareggiato a Parma, vincendo gara 1 (1-10), mentre gara 2 che stava conducendo è stata ribaltata alla settima ripresa dal walk-off double di Chiara Severini (3-2), altra maceratese nella formazione emiliana.