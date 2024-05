Softball Serie A1. L’Ares Safety Macerata pareggia in Veneto

L’Ares Safety Macerata pareggia in casa della Thunders Castelfranco Veneto, posticipo domenicale dell’ottava giornata dell’A1 di softball. Per le maceratesi si tratta di un altro passo avanti e adesso hanno raggiunto la sesta posizione. Gara 1 è stata una vittoria in rimonta delle venete (5-3) mentre nella seconda l’Ares Safety Macerata ha conquistato il successo vincendo 8-5 mettendo l’americana Regan Patricia Dias in pedana di lancio.

La classifica. Mkf Bollate (13 vittorie – 1 sconfitta, .929); Inox Team Saronno (11-3, .786); Rheavendors Caronno (10-4, .714); Italposa Forlì (9-5, .643); Mia Office Blue Girls Pianoro (8-6, .571); Ares Safety Macerata (5-9, .357); Bertazzoni Collecchio (3-9, .250); Thunders (2-12, .143); Pubbliservice Old Parma (1-13, .071).