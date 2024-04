Softball serie A1. prima trasferta oggi a Bollate. Italposa, è già l’ora della sfida più classica

È solo la seconda giornata, ma è già tempo di match clou nella serie A1 di softball. L’Italposa Forlì infatti (gara1 alle 17, gara2 alle 19) sale oggi nella tana del Bollate per la superclassica del campionato. Le milanesi l’anno scorso hanno incrociato le forlivesi solo in stagione regolare, vincendo 3 gare su 4; poi ai playoff l’inatteso ko con Caronno, vittorioso in gara 5 e poi però sconfitto nella finale scudetto dall’Italposa.

Il Bollate versione 2024 è sicuramente rinforzato rispetto alla scorsa stagione: sono arrivate pedine di valore dal Saronno come Longhi (quasi .400 di media nel box nell’ultimo campionato) e Nicolini, rispettivamente terza base e pitcher, punti fermi della nazionale. Poi, per le lombarde, il rientro di Greta Cecchetti che, dopo un anno all’estero, torna a completare un gruppo di lanciatrici tutte italiane: con lei Bigatton, Boniardi e la già citata Nicolini, che in questa prima fase della stagione dovrebbero facilmente ricoprire anche la pedana del pitcher straniero. C’è stata poi la riconferma della giapponese Eguchi, che si è rilevata mazza pesante nel 2023 con una media di .454, la migliore assoluta della serie A1 (Ricchi di Forlì al secondo posto con .451). Alla luce di queste variazioni e con uno spot libero per un’eventuale straniera, le milanesi si pongono di diritto fra le favorite della stagione.

Bollate sabato scorso nella prima giornata ha fatto bottino pieno contro le venete del Castelfranco: 4-1 in gara1 e, complice anche l’assenza del pitcher straniero per le venete, 18-3 in gara2, finita in soli tre inning per manifesta. Anche Forlì arriva da un doppio successo: quello su Parma 10-0 e 8-0 (entrambe le volte per manifesta).

Quello di oggi sarà un impegno sicuramente interessante per verificare lo stato di preparazione e i valori delle due formazioni. Forlì punterà molto sulla pedana, con Cacciamani e l’americana Barnhill, poi sarà chiamato ’attacco a fare la differenza, con Giacometti (nella foto) a fare da traino alle compagne.

Le altre gare: Saronno-Pianoro, Parma-Macerata, Collecchio-Castelfranco (riposa Caronno).

e. ma.