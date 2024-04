Softball serie A2. Ares Safety Macerata battuta all’esordio da Saronno

Inizio in salita per l’Ares Safety Macerata Softball nel campionato di A1. La squadra maceratese è stata battuta 6-2, 9-0 sul proprio diamante dalla Inox Team Saronno, una delle formazioni date tra le sicure protegoniste del torneo. Le lombarde hanno subito premuto sull’acceleratore e poi gestito le gare. Le maceratesi hanno anche commesso alcuni errori e non sono riuscite a sfruttare determinate opportunità che avrebbero potuto dare un altro volto alle gare. Saronno ha confermato di essere una formazione di alto livello e molto efficace in battuta.

Nella prima partita è stata una grande Milagros Lozada la protagonista: due fuoricampo della venezuelana hanno aperto la strada per Saronno verso il successo. Tra le maceratesi si è fatta apprezzare il neo-acquisto Regan Dias.

Gara 2 si è rivelata più semplice per Saronno. Macerata ha dato la sensazione di poter reagire, mancando di concretezza in attacco e ripetendo falli difensivi.

Sabato l’Ares Safety Macerata affronterà in trasferta la Pubbliservice Old Parma, uscita battuta nella gara di esordio sul diamante delle campionesse d’Italia dell’Italposa Forlì