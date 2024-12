Solidarietà. Tutto pronto per l’evento dedicato a Simone

Domenica il Circolo Tennis Albinea ospiterà la seconda edizione di "Massa and Friends". In via Grandi, infatti, andrà in scena l’evento dedicato a Simone Massari (nella foto), l’ex tennista e cestista delle minors che nell’agosto dello scorso anno ha rivelato di essere malato di Sla e, da allora, sta combattendo la sua battaglia.

"E’ un regalo - fanno sapere gli organizzatori - che vogliamo fare a Simo e alla sua splendida famiglia, alla moglie, ai figli, ai genitori e alla sorella, che stanno affrontando questa situazione con una forza ed abnegazione incredibili, facendoci capire ogni giorno cosa conti davvero nella vita". Simone, peraltro, sarà presente alla festa con gli amici. La manifestazione comincerà alle 14 e manderà in scena un paio di tornei: quello di tennis, in versione "old style", coi partecipanti che si sfideranno vestiti di bianco e con la racchetta di legno, e quello di pallacanestro, con sfide 4 contro 4 a metà campo e squadre composte da ex compagni di squadra di Massari.

Nell’occasione sarà possibile acquistare la maglia dell’evento: i proventi saranno devoluti al Centre Aina Manakara, in Madagascar.